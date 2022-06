Pampita enfrentó los rumores de embarazo y sorprendió con su respuesta

En el marco de un momento profesional excelente, Pampita volvió a avisar que en el último capítulo de “Siendo Pampita”, su reality en la plataforma Paramount+, daría una gran sorpresa.



A raíz de esa declaración, que al día de hoy la mantiene, comenzaron las especulaciones con un posible anuncio de embarazo y el misterio no hizo otra cosa que seguir creciendo día a día.



En la Gala de los 100 años de la revista Para Ti, que se llevó a cabo la última semana en el Hotel Alvear, la modelo fue distinguida por su trayectoria y, en este contexto, brindó una entrevista en donde aclaró los tantos.





“En este momento ni siquiera se conversa. Anita está muy chiquita. Recién va a cumplir un año. Falta todavía. Hay que disfrutarla. Cada hijo debe tener su momento”, aclaró Pampita, despejando los rumores.



“Es importante que cada hijo tenga su momento, su atención y el amor de toda su familia, como lo tiene Anita ahora. Es el momento especial de ella”, agregó la conductora de El Hotel de los Famosos.



Incluso, en otra entrevista, más precisamente para LAM, Pampita comentó que incluso hoy en día está muy enfocada en darle consejos a Roberto García Moritán sobre cómo manejarse en la política.





“Tal vez le di tips con eso de ponerse nervioso o querer responder algo muy rápido. Él tiene experiencia en política y yo en eso no me podría meter, pero le recomendé que a la hora de manejarse con los medios le dedique el tiempo que corresponde para dar una nota”, explicó.



“Que no se apure. Si no entra todo, no entra. Pero si te dan la oportunidad de responder algo, hay que dar tu opinión bien”, justificó la conductora que, lógicamente, tiene mucha más experiencia que su marido en el manejo de los medios.