Pampita reveló cómo ayuda a Roberto García Moritán, su marido, en la política

Desde diciembre de 2021, Roberto García Moritán es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y mucho tuvo que ver en su elección su compañera de vida, Pampita, que le tuvo que dar una serie de consejos para aprender a moverse en la esfera pública desde que asumió en el cargo.

Desde tener que responder agresiones, que la gente entienda sus discursos o dar explicaciones sobre algo, la mediática trató de darle su punto de vista a partir de su experiencia trabajando en diferentes medios y controlando esa imagen que muchas veces puede ser un factor común entre el espectáculo y la política.

“Tal vez le di tips con eso de ponerse nervioso o querer responder algo muy rápido. Él tiene experiencia en política y yo en eso no me podría meter, pero le recomendé que a la hora de manejarse con los medios le dedique el tiempo que corresponde para dar una nota”, explicó Pampita en Para Tí Online.

“Que no se apure. Si no entra todo, no entra. Pero si te dan la oportunidad de responder algo, hay que dar tu opinión bien”, siguió.

Esto se da en medio de una nueva etapa en la vida de Pampita, que luce radiante, totalmente espléndida con esta maternidad, a la que accedió con 43 años para transformar su mundo con la llegada de la pequeña Ana, quien aterrizó en el planeta en julio del año pasado.

La bebé logró ratificar el amor que cultiva Carolina Ardohain con Roberto García Moritán, ese hombre que le permitió volver a creer en las relaciones sólidas y con quien caminó por el altar totalmente convencida y motorizada en la ilusión de los sentimientos.

“Somos un montón. El punto de perfección máximo de ese ensamble es cuando estamos todos nos juntamos. Están todos entretenidos en algo y el volumen de alegría y la cantidad de personas hacen que todo el tiempo estén en constante interacción y la pasan todos muy bien”, contó hace poco el político en LAM.

El ahora legislador porteño quiso navegar por circunstancias de la dinámica de la pareja, por esas particularidades tan específicas de encadenar varias historias familiares en una nueva realidad, a partir de los hijos de la modelo con Benjamín Vicuña y los que él tuvo con Milagros Brito.