El inesperado gesto que tuvo Pampita con Benjamín Vicuña en el día del padre

Pampita y Benjamín Vicuña en el presente mantienen un gran vínculo gracias a sus hijos. Los famosos se convirtieron en padres de Blanca (quien falleció a sus 6 años), Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, su relación no fue siempre la mejor y mucho menos después de la separación.

Y es que, según se dijo allá por el 2015, cuando la modelo encontró al chileno con la China Suárez, en aquel entonces todos los medios replicaron la noticia: "Se escuchaban gritos, Pampita no estaba bien y las amigas también lloraban, lo chequearon diferentes fuentes, sucedió hace unas horas delante de mucha gente, y fue algo que incomodó a la producción de la película".

La famosa conductora no dudó en contar la verdad. Según Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez estaban juntos en el motorhome cuando ingresó la jurado de Showmatch: La Academia y los encontró en la peor situación "que puede ver una mujer". Sin embargo, los actores lo negaban.

Sin embargo, los años pasaron y los famosos lograron limar asperezas para mantener una gran relación como la que tienen. De hecho, hace semanas fue el chileno quien habló sobre el vínculo que mantiene con las madres de sus hijos: "Me llevo muy bien con las madres de mis hijos. Eso es una oportunidad. Creo que todos queremos lo mejor para los niños".

"Al menos con respecto a la organización, a la logística, que a veces es tan difícil. Como todos los padres separados, buscamos la manera para tener calidad de tiempo con los niños, y no perder eso", agregó. Pampita por su lado dijo: "Yo siempre pienso ‘no quiero que los chicos (sus hijos) lean tal cosa, quiero que el día de mañana, si googlean, no encuentren nada".

Al parecer Benjamín Vicuña y Pampita mantienen una súper relación gracias a sus tres hijos. De hecho, en el día del padre fue la modelo quien decidió saludar al actor chileno y padre de sus hijos mediante sus redes sociales. La conductora compartió una foto con su padre y luego con Roberto García Moritán.

Para luego postear cuatro fotos de Benjamín Vicuña con cada uno de sus hijos que tiene en común y escribió: "Feliz día del padre Benjamín Vicuña". Mientras que la China Suárez no compartió nada parecido a lo que hizo Carolina mediante su cuenta de Instagram.

Benjamín Vicuña por su parte no escribió nada en agradecimiento, pero sí posteó un video con sus hijos donde se lo escucha confesar: "Mis hijos me llenan el alma y me orientan cada segundo. Con ellos la vida florece. El amor es sin dudas la luz que ilumina el mundo".