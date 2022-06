Pampita se metió en la guerra entre Moria Casán y Marcelo Tinelli: "Jamás..."

Un nuevo escándalo empieza a ocupar el centro de la escena por estos días en los medios con el fuerte reclamo vía Twitter que le hizo Moria Casán a Marcelo Tinelli, luego de que arreglar pagarle 150 mil dólares a Cristian Castro para que se sume al jurado de Canta Conmigo Ahora.



El conductor volverá a la pantalla chica con un nuevo formato musical del cual formará parte el cantante mexicano, algo que generó la bronca de quienes fueron jurados del Bailando por un Sueño.





Sucede que en casos como el de Moria Casán tuvieron que afrontar los embates de la crisis económica del país, por lo que se vieron obligados a esperar mucho tiempo para cobrar sus respectivos cachet.



El mismo caso es el de Pampita, que ahora decidió meterse de lleno en la guerra que desató Moria Casán con su fuerte reclamo en las redes sociales. Por este motivo, la modelo y conductora fue consultada por LAM, luego de regresar de Miami.



El conflicto surge porque, aquellos que formaron parte del programa de El Trece, esperaron cerca de dos años para que se les terminara de abonar el total del dinero.



El cronista del programa que conduce Ángel de Brito le comentó sobre el mensaje de la One, su ex compañera en el jurado del Bailando por un Sueño, y Pampita decidió mostrarse, fiel a su estilo, diplomática.





“Muchos años trabajé, así que no me puedo quejar. Soy agradecida cuando me dan laburo. Jamás hablaría mal de un lugar que fue mi casa”, expresó Pampita, evitando el confrontamiento.



“Ojalá algún día ésa vuelva a ser mi casa, porque uno siempre deja las puertas abiertas cuando se va de un lugar”, agregó la modelo y conductora de El Hotel de los Famosos.