La curiosa sabiduría de Fabián Doman sobre los colectivos que circulan por Buenos Aires

Poco se conocía de la vida de Fabián Doman hasta que un día contó su fuerte historia de vida relacionada a la ausencia de su padre, a quien conoció de grande y con el que no forjó el mejor vínculo.



Siempre se lo vinculó con mujeres del espectáculo, luego de lo que fue su separación de Evelyn von Brocke tras 20 años de casados. “Yo estuve casado 20 años, muchísimo. Mis charlas no eran: ‘Me voy con otra’. Le decía que quería estar solo”, contó alguna vez sobre su relación.



Antes de conocer a Carolina Nuin, Doman había sido vinculado a varias mujeres del espectáculo: Maypi Delgado, ex novia de Juan Martín del Potro, Florencia Zaccanti, entre otras bellas mujeres.





Cuando alguna vez se le consultó por este tipo de rumores, sostuvo: “La mía es una fama efímera que durará no sé cuánto tiempo. Te cambia un poco la vida volverte muy conocido”.



“Por ejemplo, ya no puedo estar en una biblioteca con mi prima porque enseguida te sacan una foto y dicen que es mi nueva novia”, explicó el conductor.



Por otra parte, en cuanto al plano profesional, siempre se le destacó al conductor su infalible memoria. Tanto era así que, cuando conducía Intratables, sabía perfectamente nombre y cargo de cada uno de los personajes invitados sin que se los recordaran desde la producción.





Esa memoria destacada le funciona de maravilla también fuera del ámbito laboral, ya que, por ejemplo, conoce de memoria todas las líneas de colectivos que circulan por Buenos Aires.



Si alguien le dice una línea de colectivos, Doman, sin equivocarse, sabe qué responder, dónde comienza y dónde termina el recorrido. Asimismo, es capaz de explicar qué colectivo hay que tomarse para llegar a determinado lugar.