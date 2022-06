Fabián Domán explotó al aire y hundió a un legislador del FIT

Un tenso momento se vivió al aire durante el programa periodístico de Fabián Doman. El conductor protagonizó un duro cruce con el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, legislador en CABA. En concreto, lo acusó de ladrón por quedarse con el 2% de los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo con el supuesto fin de financiar al Polo Obrero.

"Le sacan el 2% de cada plan a los que van a la marcha para comedores, merenderos, garrafas. Le están pidiendo plata a los únicos que no se les puede pedir, que son los que reciben plata", le recriminó Doman al presentarlo.

Pero todo explotó cuando Solano le pidió a Doman que "no juzgue las cosas desde un lugar cómodo". "Me hablás de la comodidad si vos le afanás el 2% a los que cobran un plan social. No tienen cara y me hablás de comodidad", disparó el periodista.

"Dejate de joder. A mi se me caería la cara de vergüenza si a una persona que cobra 19 mil pesos le saco la plata. Y si no va a la marcha no le dan el plan. Desde la comodidad hablan ustedes, sentados en la Legislatura", agregó el conductor televisivo.

"¿Ya hiciste el show? ¿Vos me estás diciendo ladrón?", retrucó el legislador del FIT intentando interceder pero la entrevista terminó de forma abrupta cuando Fabián Doman cortó la comunicación.

"¿Vos me vas a decir que el aporte es voluntario? ¿Vos me vas a tomar el pelo a mi y a la audiencia? ¡Si no aportan no le dan el plan y vos lo sabés! ¡Usan a los pobres!", finalizó Doman antes de despedir al entrevistado.