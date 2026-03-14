A cuánto llegará la jubilación mínima en abril tras el último dato de inflación

El aumento de la jubilación surge del nuevo sistema de movilidad mensual que ajusta los haberes previsionales según el índice de precios al consumidor.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que la inflación de febrero fue del 2,9%, los haberes previsionales volverán a actualizarse y la jubilación mínima alcanzará los 380.286 pesos a partir de abril. La actualización fue definida por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

en función del actual sistema de movilidad jubilatoria, que ajusta los ingresos previsionales de manera mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de retraso.

Este esquema fue establecido a través del Decreto 274/2024, que reemplazó el anterior mecanismo de aumentos trimestrales con el objetivo de reducir el impacto de la inflación sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En consecuencia, todas estas prestaciones registrarán en abril una suba del 2,9% respecto de los montos cobrados en marzo.

A cuánto subirá la jubilación mínima Con esta actualización, la jubilación mínima quedará fijada en 380.286,25 pesos. En caso de que el Gobierno nacional mantenga el bono extraordinario de 70 mil pesos que se viene otorgando en los últimos meses, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo podría ascender a 450.286,25 pesos.

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a 136.653,44 pesos. Por su parte, la Pensión No Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la pensión para madres de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, montos que también podrían modificarse si se confirma la continuidad del bono.