La obra energética clave que la provincia financiará en Luján con los fondos del resarcimiento

La Municipalidad de Luján llamó a licitación un proyecto de parque solar que será financiado por la provincia por intermedio de los fondos de la promoción industrial.

La Municipalidad de Luján de Cuyo en conjunto con el Gobierno de Mendoza encaran una obra energética clave para la comuna que será financiada íntegramente por la provincia a través del fondo de resarcimiento por la promoción industrial. Se trata de la ejecución de la primera etapa del Parque Solar Aguas Luján.

Este jueves se publicó el llamado a licitación de la obra que cuenta con un presupuesto inicial de 2.500 millones de pesos. La apertura de sobres será el jueves 26 de marzo, a las 10, en la Dirección de Compras y Contrataciones, ubicada en calle Boedo 505, oficina 33, de Carrodilla, Luján.

el quemado parque solar alfredo cornejo horacio marin (59) Se instalará un nuevo parque solar en Luján. ALF PONCE MERCADO / MDZ Los detalles del parque solar y su impacto Según expresaron desde la provincia en un comunicado, la construcción de este parque fotovoltaico "no solo representa un avance en materia de sustentabilidad, sino que constituye una herramienta de eficiencia fiscal". Se estima que la generación de energía propia permitirá un ahorro de 260 millones de pesos anuales para las arcas municipales.

Actualmente, el sistema de Aguas Luján depende en un 40% de energía eléctrica para la extracción de agua subterránea. Al cubrir gran parte de esta demanda con energía solar, el Municipio podrá liberar recursos que serán reinvertidos directamente en obras hídricas y sanitarias para los vecinos.

La infraestructura estará ubicada en el distrito industrial del departamento, en el área proyectada para el futuro Polo Logístico de Mendoza, con una superficie de 3,65 hectáreas. Su objetivo principal es abastecer la demanda energética del sistema de extracción de agua potable, reduciendo el gasto estructural y permitiendo que esos recursos provinciales se traduzcan en mejores servicios para la comunidad.