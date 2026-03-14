Causa YPF: EEUU hizo una presentación de respaldo a la Argentina en el juicio

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un memorándum en apoyo a Argentina en el juicio de YPF, argumentando que el discovery actual es excesivamente intrusivo.

Estados Unidos volvió a apoyar hoy a la Argentina en el juicio multimillonario por YPF. El Departamento de Justicia presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia que había interpuesto Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

En su moción de emergencia, presentada el 6 de marzo pasado, Argentina había solicitado la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Apoyo de Estados Unidos en el caso YPF Según explicó la Procuración del Tesoro de la Nación, el Departamento de Justicia norteamericano sostiene en su presentación que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.