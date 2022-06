Sabrina Rojas reveló por qué Luciano Castro luce mucho mejor desde que es novio de Flor Vigna

La historia de la ruptura de Sabrina Rojas y Luciano Castro posee tintes muy particulares, que la transforman en una especie de caso ejemplo de una nueva manera de abordar las separaciones. Los dos famosos asumieron con una armonía pasmosa el cierre de su pareja.

La concordia brota en el vínculo entre la modelo y el actor, pero a un límite muy llamativo, porque rápidamente ambos encontraron en el amor en brazos del Tucu López y Flor Vigna. En las antípodas de los comportamientos medianamente habituales, Flor y Luciano comparten salidas de ambas parejas.

De ese modo se han viralizado decenas de momentos en los que se encuentran en un evento social o incluso diagraman una propuesta de entretenimiento grupal. Lo que excede un vínculo sano de crianza en conjunto y lo eleva a otro tipo de estadío espectacular.

En las últimas semanas, Castro quedó en el ojo de las críticas por un simple video de Instagram, en el que se lo veía con sus hijos en el auto sin cinturones. Eso desató todo un abordaje, que incluso derivó en la aparición en el plano público de Sabrina para defenderlo.

En una reciente visita a Intrusos, Rojas explicó el motivo para apoyar a su ex pareja: “Yo entiendo que ya no soy más su vocera. Yo soy más accesible para todos ustedes porque mi WhatsApp está más disponible y el de él, en silencio. Ser su vocera, ya no debo”.

En el devenir de la charla en el piso del ciclo de América, Marcela Tauro le consultó lo que muchos piensan: “¿No lo ves distinto?”. Así, Sabrina se arrojó a manifestar el argumento de este cambio y exclamó: “Está así porque yo hice un laburo hermoso”.

Y así, la novia del Tucu López se animó a narrar la verdadera razón por la que Castro ahora luce más radiante, más abierto, más predispuesto y con mayor predisposición a mostrar su vida privada. “¡Lo conozco desde hace 12 años! Ahora es mejor novio y está buenísimo”, reveló Rojas.

Y para cerrar aportó una reflexión: “Flor lo debe motivar más a cómo yo lo dejé. Está bueno”. Una manera muy inteligente desde lo emocional para referirse al padre de sus hijos.