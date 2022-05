El argumento de Sabrina Rojas para defender a Luciano Castro por el polémico video junto a los hijos de ambos

El fin de semana pasado, Luciano Castro compartió el video de un paseo a bordo de un vehículo junto a sus hijos y desató polémica. En las imágenes se la puede ver a su niña parada con su cabeza asomada por el techo del rodado, y tanto ella como su hermano no llevaban puesto cinturón de seguridad. En medio de la controversia, la ex del actor, Sabrina Rojas, salió a aclarar los tantos.

En el clip en cuestión además se la ve a Flor Vigna sentada en el asiento de acompañante, mientras Esperanza asoma la mitad de su cuerpo por el techo corredizo del vehículo, y Fausta va atrás sin protección.

Más allá de los comentarios de cientos de usuarios en las redes sociales, también se refirió a las imágenes el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien cuestionó en duros términos a Luciano Castro. "La Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo. Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia”, escribió Pablo Martínez Carignano.

Luego trascendió que Castro podría llegar a perder el registro de conducir por su actitud imprudente, y en medio de la polémica desde Intrusos (América), la panelista Matie Peñoñori detalló: “Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una reevaluación. Lo que me dicen es que inteligentemente no esperó, sino que se presentó espontáneamente, le hicieron esta reevaluación, y ahora están decidiendo, aparentemente, que no le quitarán la licencia, como si sucedió en el caso de Matías Defederico”.

Por su parte, Virginia Gallardo aportó: “Tanto Flor Vigna como Sabrina Rojas, su ex mujer y bueno obviamente, madre de su hija, que estaba involucrada en el video, salieron a defenderlo. Concretamente lo que Sabrina nos cuenta es que fue dentro del barrio cerrado. Dice que lamenta la repercusión pero que él es súper cuidadoso”.

Finalmente, en el mencionado programa comentaron que Rojas aclaró: “Eso fue dentro del barrio cerrado donde vivimos, que vas a 20 kilómetros por hora. Yo entiendo que la gente no comprenda si no saben el contexto, pero todos van a esa velocidad y no más”.