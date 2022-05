La reacción de Luciano Castro tras el escandaloso video con sus hijos por el que lo fulminaron

Era un espléndido domingo de sol y el tiempo se prestaba ideal para salir a disfrutar del aire libre y del calorcito en Buenos Aires. Pero lo que Luciano Castro mostró en sus redes como una escena espontánea en familia, con sus dos hijos y su novia, de inmediato se convirtió en motivo de críticas y repudio.

¿Qué publicó Castro? Un video conduciendo su camioneta en el que se veía a Esperanza parada, con medio cuerpo fuera del auto, y a su hijo menor, Fausto, también sin cinturón de seguridad. En cuestión de minutos, el posteo del actor se llenó de comentarios que hicieron notar la irresponsabilidad y lo inseguro de la situación para los chicos.

La grabación se viralizó y el escándalo escaló hasta llegar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial: el director del organismo lo compartió en la cuenta oficial con un mensaje contundente y crítico sobre el ejemplo de lo que no hay que hacer.

Y como se empezó a comentar que el novio de Flor Vigna podía perder su registro de conducir por esta imprudencia, que encima hizo pública, el actor de El primero de nosotros, seguramente asesorado legalmente, decidió tomar una iniciativa, según contaron en Intrusos.

"Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una re evaluación", dijo Maite Peñoñori.

"Lo que me dicen es ‘inteligentemente no esperó, sino que se presentó espontáneamente, le hicieron esta re evaluación, y ahora están decidiendo, aparentemente, que no le quitarán la licencia’, como sí hicieron con Matías Defederico", agregó.

Por lo pronto, el video que el actor subió ingenuamente a su cuenta de Instagram fue eliminado de su feed, como una manera de parar el escándalo y cortar con el mal ejemplo. "Mira lo que son las consecuencias de subir un videíto…”, cerró Flor de la Ve.