La elevada cifra en euros que Camila Homs le reclama a Rodrigo de Paul por mes

Camila Homs le hizo una contundente demanda a Rodrigo de Paul por la manutención de los hijos que tienen en común, mientras el futbolista está de vacaciones en Europa con su actual pareja. La modelo le reclama al futbolista una abultada cifra en euros por mes.

En un comienzo, parecía que Camila Homs y Camila Homs llegarían a un acuerdo, pero cuando ella cambió de abogado decidió otra estrategia e hizo un pedido milloanrio.

Según detalló Mariana Brey en Socios del Espectáculo:“30 mil euros por mes es lo que le pide Camila a De Paul, estamos hablando de un equivalente a 7.500.000 de pesos. En principio, De Paul deslizó una frase a su entorno que es: ‘estoy sorprendido’. Él tenía intención de arreglar todo rápidamente y darle lo que ella pedía, lo que no pensó es que iba a pedir tanto”.

Pero el reclamo no termina ahí, Camila Homs también demanda un importante extra a Rodrigo de Paul. “Otra de las cosas que pide son 600 euros por día cuando ella vaya a Europa a llevar a sus hijos. A esto hay que sumarle el aéreo en business cada 45 días más el hotel 5 estrellas. Además el departamento de Puerto Madero valuado en 2.500.000 de dólares y un auto 0KM renovable cada dos años. Esto lo va a tener que pagar durante 19 años”.

Por su lado, Paula Varela aportó: “Me dijeron que si esos son los números que van a la mediación, la otra parte lo único que va a hacer es sentarse y morirse de risa. Que es imposible que acceda a esa cantidad de dinero”.

Además, Mariana Brey se refirió a la compensacón que Camila Homs le pide a Rodrigo de Paul por los tres años en que lo acompañó en Europa y ella no pudo trabajar. “La compensación económica la determina el juez. No es que ella puede decir ‘quiero tanta plata’. Eso lo define el juez según lo que le correspondería por el tiempo que estuvieron juntos”, explicó la panelista.

Acto seguido, Brey detalló el monto que ofreció De Paul y Homs no aceptó. “Le ofrece 10.000 dólares por mes, más el departamento de Puerto Madero, más los euros que ella pidió para estar en Europa. Si no acuerdan, esto va a ir a juicio y a Camila no le conviene porque puede tardar mil años”.