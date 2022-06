Mientras Rodrigo de Paul está en Mendoza con Tini Stoessel, Camila Homs disfruta su vida de soltera y habla de la música de la cantante

Instalada en Argentina tras su separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs está actualmente disfrutando su vida de soltera mientras el futbolsita se encuentra en estos días con Tini Stoessel en Mendoza.

En una de las salidas de Camila Homs en la noche porteña, un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), y la modelo sorprendió al hablar de la música de Tini Stoessel, actual pareja de Rodrigo de Paul. Por un lado, sobre su actual relación con el jugador advirtió que el trato es coridal por el bien de los hijos que tienen en común, mientras aclaró que el tema de separación de bienes está en manos de su abogado.

A su vez, al ser vista con Nacho Lecouna, hijo del legendario productor recientemente fallecido, Raul Lecouna, Homs aclaró: “Con Nacho todo lo mejor, pero como amigos”. Mientras que cuando la notera le preguntó a la entrevistada si le gustaría volver a enamorarse, la modelo contestó: “Qué se yo, no sé... No voy a hablar de eso pero no cierro la puerta, obvio”.

Con cierta complicidad, cuando le consultaron a Camila si hay alguien rondando, entre risas deslizó: “No sé, no me hagas poner colorada. No voy a decir nada. Estoy muy bien así”.

Además, la modelo desmintió que el reencuentro con Rodrigo de Paul en un boliche recientemente haya sido tenso. “No, no. Cero tenso. No sé por qué dijeron que había sido tenso. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, así que cada uno en la suya”, explicó.

La movilera fue entonces un paso más y quiso saber si el futbolista le presentó a Tini Stoessel como su novia, entonces en un tono más serio Camila Homs remarcó: “No voy a hablar de eso”. Sin embargo, la modelo no se privó de hablar de la música de la cantante cuando le consultaron si la escucha. “Si, re. Es repegadiza. Tiene muy buenos temas. Se baila. Sí”, comentó.