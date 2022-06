El meticuloso comentario de Carmen Barbieri sobre el supuesto novio de Camila Homs: "Le hicieron mal el..."

Este martes, trascendió que Camila Homs estaría en un romance con un joven empresario, y en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) compartieron imágenes de la modelo junto al que sería su nuevo novio. En medio del análisis de la situación, Carmen Barbieri hizo un detallista comentario sobre un aspecto del físico del pretendiente en cuestión.

En calidad de primicia exclusiva, Carmen Barbieri detallo sobre el hallazgo que hicieron sobre Camila Homs: “Tenemos un productor que es muy salidero, muy nochero. La vio, puso el teléfono e hizo primeros planos”. En tanto que Estefi Berardi sumó: “Esto fue en Jet, en un boliche, estaba muy cerca de este chico, que yo en un principio pensé que era otro al que se la relacionó a Cami Homs".

Luego Berardi amplió: “Esto fue el fin de semana en Jet, en un principio pensé porque es muy parecido a otro chico, al Gato Gándara, que es un polista, me equivoqué mala mía. Hablé con Camilia y me dijo Estefi, no es el Gato. Este chico se llama Carlos Benvenuto, es un empresario de la zona de Puerto Madero, es muy perfil muy bajo. No sólo se los vio en Jet, si no almorzando en Puerto Madero en un barcito”.

Al indagar otras imágenes del presunto nuevo novio de Camila Homs, Berardi enfatizó: “Este es Carlos Benvenuto… Che, qué musculoso”. Sin embargo, Carmen Barbieri retrucó: “¿Qué tiene? ¿El ombligo para afuera? Le hicieron mal el ombligo”.

En tanto que luego Barbieri dialogó con el productor de su programa que vio a Homs acompañada esa noche. “Yo estaba en el boliche, ella llegó a las dos de la mañana aproximadamente con una amiga y estaba en una mesa, al lado de la mía y se puso a hablar mucho con este chico”, contó el integrante de Mañanísima.

Finalmente, el productor completó: "A la que no se la vio tan reservada fue a Cami, no lo besó pero estaba desaforada bailando arriba de los sillones, como loca. En el boliche pasan muchos temas de Tini y se bailó todo”.