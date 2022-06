Quién es el empresario que conquistó el corazón de Camila Homs

En las últimas horas se publicaron fotos de Camila Homs muy bien acompañada de un misterioso hombre. Tras las repercusiones que dejaron las imágenes de la ex de Rodrigo de Paul, este lunes en Intrusos (América TV) contaron quién es el empresario que habría conquistado el corazón de la modelo.

Según informaron en el programa conducido por Flor de la V, el hombre en cuestión se llama Carlos Benvenuto. "Están juntos desde mayo. Tiene 37 años, vive en Puerto Madero en un complejo muy ostentoso y lujoso de 400 metros cuadrados. Me dicen que no se sabe de qué trabaja, se la pasa en el gimnasio y viajando", contó Gonzalo Vázquez.

"Él no es conocido a nivel mediático, es un tipo de perfil bajo que estuvo en pareja durante muchos años", aportó y agregó que Camila y Charly "son vecinos del barrio de Puerto Madero en un complejo hermoso. Es propietario de un departamento con terraza propia, y es un hombre muy viajado. Vivió afuera durante varios años".

"No queda muy claro cómo se conocieron, pero hace un mes empezó esta historia. Ella a él no lo sigue, y él sí la sigue a ella en Instagram. Pero no se esconden", agregó el panelista.

Sobre las fotos que salieron a la luz, Vázquez expresó: "Estuvieron de boliche, comiendo, y estarían juntos en un hotel de lujo con spa en Cardales".