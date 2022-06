Carmen Barbieri rompió el silencio tras ser hipnotizada: "Quedé con dolor en..."

Tras haber faltado algunos días a su parograma Mañanísima (Ciudad Magazine) por una severa descompostura, Carmen Barbieri estuvo como invitada este martes en Socios del Espectáculo (El Trece) y allí rompió el silencio sobre la polémica práctica de hipnotismo a la que fue sometida en su ciclo.

Sobre el devenir de su salud, Carmen Barbieri les contó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "Tuve todo seguido, primer un broncoespasmo, me tomé dos cajas de antibióticos que el médico me recetó, un montón de pastillas, volví a trabajar y a los dos o tres días hice un ataque de hígado, gastroenteritis todo junto. No paré de vomitar, tuve mareos".

En tanto que sobre las consecuencias de haber sido hipnotizada frente a cámaras, Barbieri admitió: "Quedé con dolor en el cuello, por la tracción. Si vos sabés que te van a hacer eso, te aflojás, te entregás".

Además, Carmen aseguró que su panelista Estefi Berardi, quien también fue hipnotizada por John Milton, el mentalista que visitó Mañanísima, está muy enojada. "Está yendo a un masajista, quedó dura, pero por la tracción nada más", subrayó.

Por otro lado, Carmen Barbieri aseguró que ella no sabía qué le iban a hacer. "Lo aclaro porque la gente cree que estaba armado". Mientras que sobre lo que sucedió después detalló: "Sentí que me había tomado un frasco de clonazepam porque quedé lenta para hablar. Me aflojó de verdad. No me asusté, pero quedé muy floja".

Finalmente, Carmen Barbieri reconoció: "Vomité muchísimo, dicen que cuando te hacen una tracción empezás a perder el equilibrio o quedás mareada y vienen nauseas, tiene que ver con las cervicales".