Las asquerosa manera de ganar dinero de un ex participante de Bake Off en Noruega

Marcos Perren tenía solo 19 años cuando se hizo conocido el participar de la segunda temporada de Bake Off Argentina, el reality show de los pasteleros, que salía al aire por Telefe. Superó varias instancias, pero no logró llegar a la final.



Luego de aquella experiencia, Marcos decidió emigrar, se fue a vivir a Noruega y reveló una curiosa manera de ganar dinero que, rápidamente, se volvió viral en las redes sociales.



Marcos, que actualmente trabaja en un bar, despertó la atención de los usuarios de las redes sociales al contar una forma bastante repugnante con la que ganar un dinero extra en su experiencia europea.





Según contó en diálogo con La Nación, aquellos que vomitan en un bar de Noruega, como consecuencia del consumo de alcohol, deben pagarle 1.000 coronas –equivalente a 100 euros– a la persona que procede a limpiar.



“Cuando lo vi, me sorprendió mucho. O limpiás tu propio vomito o le pagas 100 euros a alguien más para que lo haga”, contó Marcos. “Ayer vi cómo una persona estaba muy borracha y vomitó en el bar, se fue como pudo a la barra para pedir un balde con agua y detergente y un trapo, para limpiar y no tener que pagar”, agregó.



Perren comentó que en Noruega la gente es muy correcta y todos tienen muy en claro que si se descomponen, tienen que pagar. Y, aunque no tengan dinero, vuelven al día siguiente para abonar lo que quedaron adeudando.





“Incluso me contaron de personas que se fueron sin abonar y al otro día volvieron y pagaron lo que debían. Acá nadie te va a robar, si alguien se va sin pagar es porque no pudo o se olvidó, y al otro día llega a las cuatro de la tarde, que es el horario en el que el bar abre, y lo paga”, reveló.



Por último, confesó que uno de sus más grandes sueños era viajar, a pesar de haber conocido de cerca la fama en el reality. “Me llegó un mensaje de la producción donde me avisaban que en cuatro días empezaba el programa y yo estaba a miles de kilómetros de Buenos Aires, así que dejé todo e hice dedo a la ruta. Viajé desde Catamarca a Tucumán, después por Córdoba y Rosario hasta que finalmente llegué a Buenos Aires el domingo del estreno”, recordó.