Mónica Farro y sus confesiones sexuales más salvajes: "Ocho veces por día"

Una vez más, Mónica Farro generó repercusión al hablar sin filtros sobre su vida íntima y su manera de vivir la sexualidad, con declaraciones que rápidamente se viralizaron.

En una entrevista con Infobae, la exvedette sorprendió al recordar la intensidad de una etapa de su vida en pareja. "Yo era muy sexual. A mí uno en un ratito no me va. Dame cinco… Con mi pareja llegué a tener ocho veces por día, durante muchos años", explicó la actriz al referirse a su experiencia personal.

Además, la artista volvió a mencionar su vínculo con Juan Román Riquelme, sobre el que ya había hablado anteriormente. "He dicho que Riquelme era más goleador en la cancha, pero fue después de tres años que estuve con él, alguien me dijo y dije: 'Sí, estuve con él', qué sé yo. Después de que pasaron tres años que estuve, alguien una vez me lo preguntó, que no sé cómo se enteró y dije: 'Sí'. Yo no perdía nada. En ese momento yo estaba soltera. Él creo que también, o por lo menos es lo que me decía"-.

En ese mismo contexto, Farro contó que en su momento rechazó una importante suma de dinero vinculada a un ofrecimiento sexual. "Podría ser millonaria, pero elijo ser una laburante y estar con un laburante. Qué sé yo. Puedo ser considerada tonta o no tonta, pero elijo estar tranquila y en paz", afirmó la exvedette.

Mónica Farro 2 (1) La actriz reveló que es muy dominante. Captura de pantalla Instagram Moni.farro.

Por último, la actriz profundizó en su postura frente a ese tipo de propuestas y en cómo concibe su intimidad.

"A mí me gustaba divertirme. Yo cuando fui infiel era un touch, obviamente, con alguien que a mí me gustara, que yo le tuviera deseo. Es diferente que alguien te pague. Es muy distinto. Te pagan, sos la prostituta, la pu... del momento de esa persona y tenés que hacer... Yo hago lo que yo quiero, no lo que vos quieras que yo haga. Entonces, ya desde ese punto, no porque me pagues vas a ser mi dueño una hora, ni en pedo. Y yo soy muy hombre en el sexo, entonces no me vas a dominar vos a mí nunca. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Soy muy dominante", aclaró Mónica Farro.