La fuerte decisión que debió tomar Carlos luego de consagrarse campeón de Bake Off Argentina

La tercera temporada de MasterChef Celebrity no para de dar de qué hablar y no hay quien no haya opinado sobre la competencia culinaria y el desempeño de sus participantes. Ahora, fue el turno de Carlos Martinic, el último ganador de Bake Off Argentina. El joven docente de primaria, quien se alzó con el premio mayor del reality de pastelería de Telefe, dio su devolución sobre algunos de los famosos que están dejando hasta la última gota de sudor en las hornallas más famosas de la TV.

MasterChef Celebrity

"Hay tres personas que me gustan mucho: La Peque, Mery del Cerro y Tomás Fonzi. Sobre todo por la onda que le ponen al cocinar, me hace acordar un poco a mi personaje, personas que quizás no son tan extrovertidas, pero que son auténticos", señaló el campeón del reality.

Además, en diálogo con La Once Diez también contó acerca de lo que le pasó a él luego de salir victorioso del ciclo del canal de las tres bochas y de los desafíos que debió sortear en su vida. "Después de ganar el programa me tocó tomar decisiones muy fuertes, como qué hacer con el trabajo", comenzó diciendo.

Y continuó: "Ahora continúo con licencia sin goce de haberes, son como decisiones que uno toma, no sé si estoy haciendo bien o mal. Estoy como en unas vacaciones permanentes. Es volver a mi vida siendo otra persona, todos esos lugares que para mí eran cotidianos donde pasaba desapercibido ahora como que soy una estrella. Todo el mundo pasa por mi casa para sacarse una foto".

Y con el dinero que ganó, ¿qué hará? Tal como reveló lo tiene destinado para un viaje que realizará a Europa en mayo del año entrante.