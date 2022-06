Sofía Gala confesó por qué no tiene amigos: "No me interesa que me quieran, si yo..."

Sofía Gala Castiglione, la hija de Moria Casán, siempre se caracterizó por su forma de ser políticamente incorrecta, al igual que su madre. Y a los 35 años, continúa por la misma senda, mientras transita su carrera.



En entrevista con La Nación, se le consultó por su carrera y se le remarcó que nunca fue complaciente ni es una actriz que esté buscando permanentemente agradar a cualquier precio.



“No me interesa eso. En primer lugar, no me gusta ser complaciente conmigo. Me gusta hacer cosas que me provoquen y me hagan sentir de distinta manera. Y eso espero que les pase a los demás”, comentó Sofia Gala.





“Soy una outsider en todo, siempre fui así. No me llevó bien con las masas. No me siento cómoda entre nadie, excepto la gente muy cercana a mí, el ecosistema personal que yo misma me creé”, agregó la actriz.



“Nunca busqué ser famosa. Me interesa mostrar lo que hago y poder hacerlo cada vez más y mejor. No me interesa que me quieran, si yo no quiero a casi nadie. No me interesa hacer arte para la mayoría, pero no me siento una elitista”, explicó.



Sobre esto, habló de la sobrevaloración de querer y ser querido en la época actual, en la era de la cancelación. “Pareciera más importante el número de seguidores en Instagram que el trabajo que se hace. Vivimos en una sociedad que te cancela si no gusta lo que decís”, sostuvo.





“No se puede cancelar el arte. Por medio a todo eso, los artistas y el arte más masivos están tomando menos riesgos, algo que no me gusta nada. No me interesa ir a lo seguro, que, por otra parte, no existe”, remarcó Sofía.



Sobre su vida cotidiana, la hija de Moria comentó: “Soy muy tranquila. Me resulta importante estar unida a la gente que es como yo, me vinculo con mi grupo de amigos, que es muy chico, y donde tenemos un código en común y motivaciones parecidas. Más allá de mi gente, trato de no hacerme cargo de lo que les pase a los demás conmigo”.