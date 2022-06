Sofía Gala, ¿no quiere actuar más? "Descubrí que me encanta ser..."

Sofía Gala a diferencia de su madre prefiere mantener un perfil mediático bajísimo, pero cuando algo le molesta no le importa enfrentarse a quien sea para defender lo que ella cree correcto. La joven ha logrado tener un gran reconocimiento como actriz debido a su gran labor.

Hace algunos día Sofía dialogó con La Nación y sorprendió con sus confesiones porque no solo habló de trabajo, sino también de todo lo que vivió: "Nos volvimos un poco vagos en cuanto a que hay tantas propuestas que eso genera una menor necesidad de elegir".

"En primer lugar, no me gusta ser complaciente conmigo. Me gusta hacer cosas que me provoquen y me hagan sentir de distinta manera. Y eso espero que les pase a los demás. Soy una outsider en todo, siempre fui así. No me llevo bien con las masas. No me siento cómoda entre nadie, excepto la gente muy cercana a mí, el ecosistema personal que yo misma me creé", agregó.

Y continuó hablando sobre la fama: "Nunca busqué eso, me interesa mostrar lo que hago y poder hacerlo cada vez más y mejor. No me interesa que me quieran, si yo no quiero a casi nadie. No me interesa hacer arte para la mayoría, pero no me siento una elitista. Pareciera más importante el número de seguidores en Instagram que el trabajo que se hace".

"Soy muy tranquila. Me resulta importante estar unida a la gente que es como yo, me vinculo con mi grupo de amigos, que es muy chico, y donde tenemos un código en común y motivaciones parecidas. Más allá de mi gente, trato de no hacerme cargo de lo que les pase a los demás conmigo", confesó.

Como si fuera poco, Sofía también dialogó con el medio El Destape donde contó que le gusta mucho dedicarse a los deberes de la casa: "Quiero viajar sola. Creo que lo voy a hacer pronto. Estoy por terminar una peli que hice en la cuarentena y descubrí que me gusta mucho ser ama de casa. Me encanta estar en mi casa, ir a buscar a los chicos al colegio, hacerles de comer, limpiar y regar las plantas".

"Me gusta generar cosas en los otros: buenas o malas, pero nunca desde la comodidad. Creo que cuando se llega a determinado estado de prestigio, hay riesgos que uno ya no toma por el miedo a perderlo. Y eso es una mierda", finalizó la famosa sobre su vida.