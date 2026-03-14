"Colgando": Licha Navarro tuvo un terrible accidente doméstico que le costó 17 puntos de sutura

Un proyecto solidario para mascotas se transformó en una pesadilla cuando un animal le provocó una herida de gravedad a Licha Navarro, ex GH.

Lo que comenzó como una jornada de trabajo en un proyecto personal terminó en una escena digna de una película de terror para Lisandro Licha Navarro. El ex participante de Gran Hermano 2023 sacudió sus redes sociales al postear una imagen que dejó mudos a sus más de 500 mil seguidores.

licha_navarro (2) "Licha" llegó a la clínica de urgencia con la oreja seriamente comprometida. Instagram @licha_navarro El modelo se mostró con una venda cubriendo su oreja derecha y una frase que helaba la sangre: “17 puntitos”. La incertidumbre sobre su estado de salud no tardó en volverse tendencia, despertando todo tipo de teorías sobre el origen de semejante herida.

El insólito origen del accidente de Licha Navarro El misterio que rodeaba a la publicación fue develado por el periodista Fede Flowers, quien logró comunicarse con el influencer para reconstruir el minuto a minuto del siniestro. Todo ocurrió mientras Navarro se encontraba refaccionando una quinta destinada a un proyecto de guardería canina.

licha-herida Lisandro Navarro impactó a sus fans con una foto de su oreja vendada tras recibir 17 puntos. Instagram @licha_navarro En medio de las tareas, la fatalidad tocó a su puerta: un labrador cachorro, en medio de un juego, enganchó el aro que Lisandro llevaba puesto y tironeó con una fuerza desmedida. “Fui a la clínica con la oreja colgando”, le confesó el ex Gran Hermano al cronista, graficando la crudeza del episodio que vivió.

licha-herida2 El periodista Fede Flowers fue el encargado de confirmar los detalles del drama de Navarro. X @fedeflowersok A pesar de haber recibido 17 puntos de sutura y haber pasado por un momento extremadamente traumático, Licha demostró un profesionalismo a prueba de todo. Lejos de pedir una licencia o recluirse en su casa, el joven que saltó a la fama en la edición que consagró a Bautista Mascia decidió no cancelar su agenda.