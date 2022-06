Con qué famosa salió el nuevo novio de Camila Homs, la ex de De Paul

Camila Homs se ganó su propia fama en estos últimos meses y comparte agencia con la China Suárez. Recientemente demandó a de Paul por una suma millonaria y una de las personas que salió a apoyarla en este momento fue Flor de la V, en medio de todas las polémicas que se atraviesan.

Y mientras Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron vistos muy apegados en Mendoza, la tercera en discordia también está rehaciendo su vida poco a poco y paulatinamente luego de separarse del futbolista que dirá presente en el Mundial de Qatar 2022.

¿Con quién? "Fue novio de Jimena Barón. Cami Homs lo empezó a seguir en Instagram hace poco. A él le dicen el "Gato", juega al polo y es muy fanático del fútbol. Es hincha de River, tiene 34 años. Le escribí a Cami, me leyó, pero no me respondió. A él le gustan mucho las famosas", dijo Flor de la V en Intrusos.

Ahora, Estefanía Berardi brindó datos más precisos: “No sé si decir que es el novio porque es mucho… Fue novio de Jimena Barón. Se llama Martín ‘el Gato’ Gándara, juega al polo y es muy fanático del fútbol. Es hincha de River, tiene 34 años. Salió con Jimena en el 2016”.

Está claro que el tiempo pasó y Camila está aceptando que el padre de sus dos hijos se encuentra feliz al lado de la cantante. Eso quedó demostrado en una nota para Socios del espectáculo (eltrece), en la que evaluó el desempeño de Tini como cantante.

“Me gusta su música, es re pegadiza, tiene muy buenos temas. Sí, se baila, obvio”, expresó, a la vez que confesó que con de Paul está todo más que bien. “Tenemos un diálogo directo, cordial, por el bien de nuestros hijos”, agregó.

Aunque no todo es cordialidad. Por otro lado, Camila hace unos días le envió una carta documento a Rodrigo por una demanda millonaria en la que ella reclama una compensación económica, un tema de comunicación y alimento.

"El documento tiene fecha del 14 de junio de 2022", dijo Maite Peiñoñori en Intrusos, comparando fechas con el tenso encuentro que mantuvieron el jueves pasado en el boliche Tequila, cada uno con su propio grupo de amigos y que afortunadamente no pasó a mayores para ninguno de los dos.