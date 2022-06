Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, dio su tajante opinión sobre la música de Tini Stoessel

Camila Homs es una de las mujeres del año. Y de eso no hay ningún tipo de dudas. La ex de Rodrigo de Paul pasó del anonimato total a ser una de las más buscadas por la prensa y, a decir verdad, se defiende bastante bien frente a los micrófonos.

Ahora, la rubia modelo se recibió en una charla con Socios, en donde tocó todos los temas que la tienen en carpeta. Pero, sobre todo, le dio lugar a la nueva pareja de su ex, Tini Stoessel, que cantó en estas horas en Mendoza. Sí, Cami opinó sobre la música de la morocha que no para de llenar estadios en todo el país.

En plena entrevista, la notera quiso saber si el compañero de Lionel Messi en la selección Argentina le había presentado a su nueva novia: “¿Rodrigo te la presentó a Tini, como novia?”, le dijo. Y ella la mandó a sacar del medio: “No voy a hablar de eso”, siempre con una sonrisa.

Pero la muchacha siguió y le consultó si le gustaba el estilo de música de Tini: “¿Está buena?”, indagó. Y allí todos se acordaron de los videos virales de Homs bailando en Buenos Aires las canciones de la Reina de la Triple T. “Si, es re pegadiza, muy buenos temas. Se baila, obvio. Se baila, se baila, sí, sí”, lanzó, dejando bien en claro que le cae bien (en lo musical).

Allí la charla se fue a temas picantes, como el rumor del juicio que se vendrían por la separación de bienes: “Se están encargando nuestros abogados. Yo ahora estoy con Ignacio Trimarco, así que ahora así que él se está encargando de toda la parte legal”, sentenció.

¿Y los novios de Homs? De eso también le consultaron: "¿Hay chances de qué te vuelvas a enamorar?". Y Camila fue al frente: “¿Qué se yo? No sé, no voy a hablar de eso, pero no le cierro la puerta, obvio”.

En la misma entrevista Homs dio detalles de la noche que coincidió con De Paul en la disco Tequila. Y también habló de las chances de un romance con su manager, Paul García Navarro. "No fue nada tensa la noche. Yo tengo la mejor con todo el mundo. Y con Paul salimos con una banda de amigos, así que nada". ¿Fin?