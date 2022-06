Mariano Martínez habló como nunca de su historia de amor con Lali Espósito: "Me quedo con..."

Mariano Martínez pasó por Socios de los Espectáculo, el programa chimentero de Canal 13, y habló de todos los temas. Pero, sobre todo, le dedicó un capítulo muy especial a Lali Espósito, su ex más famosa, con quien no terminó de la menor manera.

Ese fue el momento más incómodo de la entrevista, en la que se metió de lleno a sus años de noviazgo al mismo momento en el que se conocieron grabando la tira Esperanza Mía, una de las series con más éxito de toda la historia de Polka, donde también fueron pareja.

Cuando le preguntaron donde se besaron por primera vez, Mariano no le escapó al tema: "Este fue el primer beso de la novela, digamos… Era un beso esperado", contó. Y allí Paula Varela le indagó: "¿En la vida real ya se habían besado o ese fue el primero?".

El todo un caballero contó su verdad: "No éramos novios. No pasaba nada entre nosotros. A mí me gustaba, pero no pasaba nada entre nosotros seguro más allá de lo que se hablaba en los medios", dijo Martínez, quien tiene 3 hijos de dos matrimonios diferentes.

“¿Te dolió que las cosas se pusieran ásperas?”, preguntó Rodrigo Lussich, al ver que el galán se largó a contar detalles de su pasado con la cantante que es furor entre las teen.

Y Mariano no tuvo problemas en contestar: “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo. Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas. Por mi lado está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos, y los que nos hicieron doler… son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos. Pero yo me quedo con los mejores recuerdos de ella”.

En la misma entrevista, Martínez charló sobre la relación con Nico Cabré: "Nos divertíamos mucho. No parábamos de inventar porque Adrián Suar tuvo la gran idea y la gran generosidad de dejarnos hacer. Cuando empezamos a grabar, en la primera semana vino Adrián y nos dijo 'chicos, vamos a grabar todo de vuelta' y nos dirigió él durante tres días, me acuerdo. Nos decía 'vamos, improvisemos'. Nos dio esa libertad y nos arengó a que podamos crear".

"¿Peleas? Sí. Éramos tan chicos. Hubo mucho éxito y éramos muy jóvenes". Luego, el conductor le preguntó si es verdad que hubo meses que trabajaron en la novela, sin hablarse, con Nicolás Cabré. "Sí, tuvimos algunos meses así", terminó Martínez.