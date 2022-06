Revelaron quién es el nuevo amor de Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez

A dos años de su superación de Mariano Martínez, la modelo Camila Cavallo decidió dar vuelta la página y darse una nueva oportunidad para el amor. Al menos, así lo revelaron en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.



Según informaron en el programa, la modelo santafesina estaría iniciando una relación con Agustín Bernasconi, integrante de la banda MYA. Si bien no hicieron oficial la relación, desde las redes sociales del programa LAM informaron que ya está blanqueado el romance.



Por su parte, Camila Cavallo aún no se pronunció al respecto, pero fue la protagonista de uno de los videos clip del grupo MYA, el grupo del que forma parte Agustín Bernasconi.

Unos días antes, la modelo había sido vinculada con Nico Occhiato. “Camila y Nico estuvieron toda la noche muy pegados”, contó Estefanía Berardi en el programa que conduce Ángel de Brito.



“Él no se animaba a saludarla. Después sí, se acercó. Estuvieron charlando toda la noche. Mariano también estaba en el boliche. Estaba dando vuelta”, agregó la panelista.



Camila Cavallo había confirmado su separación de Mariano Martínez en plena pandemia de 2020, pero la ruptura se había originado mucho tiempo antes.





En cuanto a los motivos, la modelo había asegurado que las cosas entre ellos ya no fluían como antes y que, por esa razón, habían decidido tomar una distancia. “Empezamos a tener diferencias y se fue desgastando la relación”, contó en diálogo con Gente.



“Nos peleábamos y, poco a poco, nos fuimos alejando. Teníamos momentos en los que estábamos bien y momentos que no tanto. Los dos nos dimos cuenta de que no nos llevábamos bien”, agregó.