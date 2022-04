Nico Occhiato enfrentó los rumores que lo unen a Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez, y contó qué pasa entre ellos

Nico Occhiato es uno de los chicos más lindos del mundo del espectáculo. Y es por eso que todo el tiempo está en el ojo de la tormenta si hablamos del mundillo de los chimentos. Sin embargo, por ahora, él prefiere sonreír y "hacerse" el tonto y seguir con su vida de galán.

Eso fue lo que pasó esta semana, cuando lo involucraron con Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez, y madre de su hija más chica. Sin pelos en la lengua, el galán contó lo suyo. Y dejó a los medios que hagan su "show".

De la misma forma que lo hizo hace unas semanas, cuando Flor Vigna habló de la relación que mantuvo con el conductor (lo dejó mal parado en materia sexual), ahora prefirió escaparle a todo tipo de escándalo que pudiera afectarle su carrera profesional.

“Con Flor tuvimos una relación re linda. La quiero mucho y me gusta que esté bien. Para eso no estoy porque estoy solo. Esa se las dejo a ellos, prefiero salir con mis amigos", confesó Nico Occhiato cuando le preguntaron por su ex pareja, que hoy sale con Luciano Castro y algunos los relacionaron de manera "swinger" con Sabrina Rojas.

“Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta lo que ella haga, para nada. Me pone contento que esté muy bien. Estoy soltero, estoy tranquilo y elijo a veces no hacer tan públicas algunas cosas, prefiero guardármelas para mí”, informó a los periodistas.

Hace pocos días, Nico Occhiato fue involucrado en rumores de romance con Camila Cavallo, la ex pareja de Mariano Martínez, quien también prefiere mantener un perfil mediático bajo al igual que el ex de Flor Vigna.

“Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez, y Nico Occhiato estuvieron toda la noche pegados. Estuvieron muy cerca. Él (Nico) no se animaba a saludarla. Después sí, se acerca. Estuvieron charlando toda la noche. Mariano también estaba en el boliche. Daba vueltas”, contó la panelista Estefi Berardi, en el programa de Carmen Barbieri.

Fue Nico quien desmintió los rumores, pero no negó la pasó la posibilidad de que pueda ocurrir: “No, no la conocía. Es un boliche, te acercas y charlas. No sé si puede pasar algo, ¿que se yo?”. Mientras tanto por parte de la modelo no se sabe nada ya que prefirió no hablar sobre el tema.