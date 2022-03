La respuesta de Nico Occhiato tras ser descalificado en el plano íntimo por Flor Vigna

En estos días, Flor Vigna hizo contundentes declaraciones íntimas que no dejaron muy bien posicionado a su ex, Nico Occhiato, quien ahora salió a responder los dichos de la influencer.

En diálgo con Teleshow, Vigna había asegurado: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”. Además, Flor comentó que con Occhiato, al llegar a casa, en vez de hacer el amor se ponían a pensar en formatos posibles para producir en televisión. De hecho, la joven delizó que con su ex miraban programas chinos para encontrar ideas para replicar en la pantalla chica.

Tras los dichos de Flor Vigna era inevitable que los medios fueran a buscar la respuesta de Nico Occhiato. Recordemos que la pareja tuvo varias idas y vueltas durante siete años hasta su definitiva separación.

Así y todo, Vigna dejó en claro hace un tiempo que tiene una relación cordial con su ex. “Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Nico Occhiato se refirió a las confesiones íntimas de Flor Vigna y expresó categórico: “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta, está muy bien. Me pone contenta que esté contenta”.

Noticias Relacionadas La llamativa reacción de Luciano Castro tras las confesiones íntimas de Flor Vigna

Además, Occhiato comentó que con Vigna están contemplando la posibilidad de trabajar juntos, cerrando así todo tipo de rumor de tensión entre ambos. Sobre su presente sentimental, el conductor detalló: “Estoy soltero y estoy tranquilo. Yo elijo no hacer tan pública mi vida íntima, en eso estoy tranquilo. Prefiero guardármela para mí".