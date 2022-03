Enojada, Flor Vigna contó las diferencias "íntimas" de Luciano Castro y Nico Occhiato: "Ya no quiero..."

La propia Flor Vigna tiró la piedra. Y después se arrepintió (como ya hizo en otras oportunidades con la prensa). Lo cierto es que en un reportaje con Infobae, la rubia bailarina comparó el sexo que tiene con Luciano Castro con el que supo tener con Nico Occhiato, su ex, y se armó de lo lindo.

"Era muy virga. Flor Virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue responsabilidad mía. Entre amigas coincidimos en que después de algún tiempo solas es normal tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo”, aseguró, quien hace pocos habló de sus planes de ser madre.

“Pasó con Luciano. Cuando él me dijo "qué lindo este lunar que tenés ahí" me enamoré de ese lunar. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y qué necesito. Me enseñó a amarme y a que también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo "nunca te operes". No dejó de aprender de él y de sus miradas", describió.

Esas palabras no gustaron a su ex, que le pidió explicaciones. Y Vigna se enojó con el periodista que hizo la entrevista, y salió a desmentirlo en las redes sociales por haber sacado de contexto sus palabras. Pero, en la propia entrevista, Vigna dio más detalles de lo que le pasó con Nico Occhiato, y diferenció su relación pasada de la actual.

"Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y luego te quedás vacía. Yo ahora estoy en un amor de paridad. Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”, aseguró.

En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó.

Tras su fuerte análisis sobre su noviazgo con Occhiato, Flor contó en la entrevista el vínculo actual que tienen, en medio de versiones de que podrían conducir juntos El último pasajero.

"Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias... Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa", terminó con un palo debajo del brazo.