La categórica frase de Luciano Castro sobre la posibilidad de tener un hijo con Flor Vigna

A meses de comenzar su relación con Flor Vigna, Luciano Castro deslizó una categórica frase sobre la posibilidad de tener un hijo junto a la influencer. La pareja se muestra cada vez más unida más allá de los prejuicios sobre la diferencia de edad entre ambos, y podrían estar listos para dar el paso de agrandar la familia.

Castro y Vigna confirmaron su romance a fines del año pasado tras ser vistos a los besos en un gimnasio. A partir de allí, el actor la modelo se animaron a protagonizar algunas producciones de fotos, además él actuó en el videoclip del lanzamiento como cantante de ella. Además, Luciano se dispuso a abandonar su bajo perfil en las redes sociales y habitualmente se lo ve junto a Flor en varias historias de Instagram.

En diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor elogió a su pareja con sentidas palabras. “Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardás ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente”, expresó.

Luciano Castro y Flor Vigna.

Luego, sobre la diferencia de edad, Luciano Castro detalló: “Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido. Si ella no me miraba dos veces, no hubiera pasado nada”.

Por otro lado, sobre la exposición de Flor Vigna, el actor aseguró: “Es una persona muy vigente en las redes, muy fuerte y muy referencial. Ella me preguntó si me joden las fotos, y le dije ‘vos hacé lo que quieras’. Ella tuvo la diferencia de preguntar si me molesta o no. Yo nunca estuve como ahora, recién ahora estoy empezando a disfrutar, a valorar. En algún punto soy yo”.

Finalmente, sobre la posibilidad de tener un hijo con Vigna, Castro explicó: “No se habla del tema porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola, no hay necesidad de ninguna de las dos partes, lo bueno que hice en mi vida es tenerlos. No me vuelvo loco, si ella me dice, me vuela la cabeza”.