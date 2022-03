La confesión íntima de Flor Vigna sobre Luciano Castro que dejó muy mal parado a Occhiato: "Apenas sabía hacer un..."

Desde que se cruzaron en un gimnasio de la zona norte de Buenos Aires, Flor Vigna y Luciano Castro no pudieron evitar avanzar. La atracción entre los dos fue tal, que empezar a salir fue cuestión rápida y, desde ese entonces, no se separaron más.

“Canillita”, “China”, “Estribillo”, así se llaman los artistas en su intimidad y no se avergüenzan de compartirlo con el mundo, tal es el grado de conexión que lograron, en poquísimo tiempo, lo que los convierte en una de las parejas más románticas del medio que suelen mostrarse muy melosos en fotos y videos.

Para Flor, el haber conocido a Luciano fue una revolución total. No sólo en el plano del amor, sino también en el sexual. Así lo reveló, en un diálogo sin filtros y a corazón abierto con Teleshow, en el que desnudó, literalmente, varios ítems de su vida privada que dan cuenta de cómo se siente hoy como mujer deseante.

“Era muy virga. Flor Virga”, contó la cantante, con humor, que acaba de sacar su tercer canción y que muchos entendieron que hablaba de su ex, Nico Occhiato. “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, dijo.

“Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, reflexionó

Con el ex de Sabrina Rojas, todo cambió desde un primer momento: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma”.

Y siguió, contundente: “Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”. “Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito”, señaló.

“Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada”, agregó. Además, la ex chica Combate aclaró que Luciano la ayudó a apreciar lo linda que es “al natural”. “Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”. Y reconoció: “Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común”. ¡Enamoradísima!