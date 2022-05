La pícara respuesta de Lali Espósito cuando le hicieron una particular pregunta sobre Mariano Martínez

Lali Espósito y Mariano Martínez terminaron su historia de amor hace muchos años en medio de un gran escándalo por acusaciones de infidelidad. Tras la ruptura, ambos optaron por no volver a referirse al tema. Sin embargo, la cantante estuvo invitada en Cortá por Lozano (Telefe), en donde dejó algunos comentarios sobre el actor.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó: "¿Te enoja algo?". "No me gusta pelearme con otros seres humanos. Me enojo yo, te puedo decir la cosas que me joden, no es que soy una carmelita descalza, re digo las cosas, pero creo que hay un límite de respeto que es raro que cruce, y si lo cruzo, he pedido disculpas alguna vez, como también me gusta que lo hagan conmigo. Viste que a veces uno se enoja de más", reveló.

"¿Sos de bloquear?", indagó Lozano. A lo que la actriz contestó: "No, jamás dejé de seguir gente.... bueno, mentira", señaló entre risas. "Porque se me cruzó alguien y pensé: ´Sí, claro, ¿cómo no lo iba a dejar de seguir?´ He dejado de seguir a alguno que otro. Juariu, esto es para vos, ella te podría chequear. Hay gente que no queremos saber más de su cotidianeidad", admitió la artista.

Entonces, Vero intentó indagar sobre esa persona. "Ah, ya sé, alguien que está tatuadito. Que hace taekwondo", comentó en referencia a Martínez. "¿Cómo?", preguntó Espósito. "Alguien que hace taekwondo", le repitió Lozano. Y como para dejar en claro que se estaba haciendo la distraída, la ex Casi Ángeles volvió a preguntar: "¿Cómo?".

Por su parte, Lali adelantó el debut de la nueva temporada de La Voz Argentina: "Es un placer hacer el programa. Son muchas horas, mucho trabajo, esfuerzo, la gente quizás cree que estamos un ratito sentados en la silla y nada más. Pero es mucho laburo, toda la primera parte es grabada. Son muchísimos cantantes, uno atrás del otro y uno tiene que estar súper concentrado, porque capaz voy por la hora 8 o 9 de escuchar cantantes y ya estás un poco quemadito, pero uno tiene que pensar que es el minuto y medio de la vida para el que está ahí", comentó.