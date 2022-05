L-Gante atendió a Rusherking por su romance con la China Suárez y aclaró los tantos con Tini Stoessel

L-Gante pasó unos días de vacaciones en España junto a su pareja y su hija. Apenas aterrizó en nuestro país, el popular cantante atendió a Rusherking por su romance con la China Suárez, y también aclaró los tantos por el escándalo con Tini Stoessel.

Con buen semblante y con predisposición de hablar con la prensa, L-Gante contó sobre sus días de descanso: “Hicimos un poquito de todo. Salimos a pasear por Madrid y Barcelona. Me gustó que pude andar por todos lados como un niño normal, pero también me gusta volver acá porque el aprecio este se valora una banda. Compartir con la gente es lo que más me gusta. Ahora me voy a enterar de los quilombos que pasan a acá”.

En un momento de la entrevista, le preguntaron a L-Gante si grabaría un tema con la China Suárez. “¿Está cantando?”, expresó algo desconcertado el ícono de la Cumbia 420. Acto seguido, le lanzó un dardo a Rusherking al deslizar entre risas: “Lo re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal”.

Además, en la nota L-Gante habló del supuesto desplante que le hizo a Tini Stoessel en uno de los shows que la artista dio recientemente en el Hipódromo de Palermo.

“Se habló en vano porque nosotros ensayamos. Parece como que me fui cinco segundos antes pero era así, yo me despedí. Pasa que no se vio. Hoy estoy con Tini. Te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan boludeces”, aclaró L-Gante.