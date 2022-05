La reacción de la mamá de Tini Stoessel por el romance entre su hija y Rodrigo De Paul

La semana pasada se confirmó uno de los romances del año. Sin lugar a dudas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul conforman una pareja muy particular. Nadie se esperaba este desenlace, sobre todo si tenemos en cuenta que el jugador de la Selección argentina estaba en pareja hace más de una década con Camila Homes.

La noticia sigue dando de qué hablar. Ahora, le tocó el turno a la mamá de la cantante, quien usó sus redes sociales para referirse al tema.

Todo fue a partir de que Kary G, el fotógrafo que captó infraganti a la flamante pareja, declarara que la ex del jugador le mandó un audio contándole cómo estaba transitando la separación. "Camila tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y vuelva con su familia ya que la ha dejado con dos chiquitos solos", dijo el paparazzi en Mitre Live.

Además, reveló que también fue contactado por familiares de la cantante. Alertada por sus dichos, Mariana Muzlera, madre de Tini, decidió romper el silencio a través de su cuenta de Twitter. "Mirá Kari G, no sabemos quién sos. Kari G payasín", escribió junto a emojis de risas y payasos.

"No tenía pensado venderlas ni publicarlas. Yo solo quería la prueba de que estaban juntos para luego hacer un reportaje bonito con la cámara profesional. Pero entre el lugar y los amigos de ellos, fue imposible", dijo el fotógrafo español en charla con Teleshow, y aclaró el motivo por el cual no quiere mostrar su cara ni develar su nombre: "No es que me escondí igual. Ellos no saben quién soy".