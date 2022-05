Así reaccionó La China Suárez a la revelación pública de Rusherking

Rusherking confirmó la bomba este sábado en PH, Podemos Hablar. "Estoy muy enamorado. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", reveló el joven músico oriundo de Santiago del Estero sobre su reciente romance con La China Suárez.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas había declarado nada ante los medios. Las únicas pruebas sobre el vínculo entre el rapero y la actriz eran las imágenes que captaron las cámaras de LAM, cuando los encontraron a la salida de un hotel de Recoleta, después de una noche de amor.

Tras las declaraciones del artista, la actriz no tardó en reaccionar en sus redes sociales publicando la primera foto juntos. En la imagen se los puede ver abrazados y abrigados con camperas invernales. El trapero, además, devolvió el gesto reposteando desde su cuenta de Instagram.

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", agregó sobre cómo se conocieron.

"Estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también", relató.

Finalmente, contó qué les dice a sus padres sobre la exposición mediática que genera estar saliendo con la actriz: "Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele", resumió. "Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad", reveló.