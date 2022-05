Rusherking confirmó la noticia más esperada en relación a La China Suárez

Anoche se llevó a cabo una nueva edición de PH, Podemos Hablar y en el momento que se anunció que Rusherking sería uno de los invitados de Andy Kusnetzoff en el ciclo que conduce por la pantalla de América, los detalles que podría revelar sobre el vínculo que lo une a La China Suárez generaron mucha expectativa en los televidentes.

Ninguno de los dos protagonistas había declarado nada ante los medios. La prueba más evidente del romance fueron las imágenes que captaron las cámaras de LAM cuando los encontraron a la salida de un hotel de Recoleta, después de una noche de amor que terminó accidentada, con sus respectivos autos levantados por la grúa.

"Estoy muy enamorado. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", expresó el exnovio de María Becerra. Luego, le puso nombre propio al motivo de su felicidad: "La China me dice Thomy".

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", agregó sobre cómo se conocieron. "Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien", reconoció.

"Estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también", relató.

Finalmente, contó qué les dice a sus padres sobre la exposición mediática que genera estar saliendo con la actriz: "Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele", resumió. "Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad", reveló.