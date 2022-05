La verdad oculta sobre la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de Intrusos: “Ellos querían…”

Todavía resuena en los pasillos la sorpresa, el efecto de inestabilidad que generó ese cimbronazo. Un producto logrado, una llegada novedosa que aportó un reverdecer al aire y al show, pero que raudamente se diluyó como arena en las manos. La salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de América continúa como un misterio.

Los periodistas aterrizaron al frente de Intrusos de manera azarosa, tras la renuncia intempestiva de Jorge Rial que abandonó su creación para lanzar el proyecto trunco de TV Nostra. En ese periodo se especuló hasta el hartazgo quién sería el reemplazante y la dupla se instaló a base de talento y humor.

Así, Rodrigo y Adrián generaron un viraje en el tenor del programa, le imprimieron su impronta y lograron convencer a las autoridades y al público. Una apuesta que se tradujo en un éxito, al tal punto que se posicionaron muy bien en la pantalla chica.

Por eso, a unos meses de desarrollo de su labor como guías de Intrusos, la lógica surcaba por una continuidad, pero los dos conductores patearon el tablero y de un día para otro arreglaron su traspaso a eltrece, tras la búsqueda de Adrián Suar que los sedujo para tomar el espacio vacío de LAM.

Haber escapado del canal de Palermo, donde los habían cobijado y brindado la oportunidad siempre despertó una incógnita sobre el real motivo o como fueron las negociaciones o las motivaciones para lanzarse al riesgo de desembarcar en otra pantalla.

Por eso sorprendieron las declaraciones de la gerenta de programación de América, Fernanda Merdeni, que este fin de semana se refirió a toda esa trama y arrojó luz para esclarecer esas maniobras. “Cuando me vinieron a hablar no me imaginé nunca que venían a decirme que se iban a El Trece”, contó.

En ese diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, la directiva describió la charla con los periodistas: “Tenían la decisión bastante tomada y yo no podía encerrarlos ni perder la cordura. Ellos habían encontrado la vuelta a contar el espectáculo y el chimento de una manera diferente”.

A pesar de la pérdida, Fernanda expresó que no se arrepiente y que prefiere al nuevo Intrusos: “Pero también creo que con el diario del lunes, y viéndola a Flor (De La V) en ese lugar, recuperando un Intrusos más informativo, creo que fue bueno para todos”.