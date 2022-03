El duro momento que vivió Rodrigo Lussich tras las amenazas de Jorge Rial

El anuncio de la separación de Jorge Rial generó gran repercusión en todos los medios. Desde hace varias semanas corría el rumor del quiebre de la pareja y muchos programas de espectáculos fueron informando sobre lo que sucedía puertas adentro del matrimonio. Algo que al periodista no le gustó.

Así fue como Rial se encargó de criticar con dureza a colegas como Pampito, Adrían Pallares y Rodrigo Lussich por el tratamiento que le dieron a la noticia. A tal punto, que el actual conductor de Sobredosis de TV (C5N) llegó al punto de amenazar a Pallares con revelar fotos y videos de una supuesta infidelidad que habría cometido.

El enojo de periodista derivó de la cobertura que hicieron sobre su separación desde el ciclo Socios del Espectáculo. Según el exlíder de Intrusos, no hubo códigos y apuntó sobre todo contra Pallares.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis hijas Mía, Sol y Emma... Ayer hemos tenido un día complicado, movido pero bueno, estamos todos bien. Gracias a todos los que se han preocupado, que nos han llamado, pero estamos bien y felices por este programa. Yo las amo y ellas lo saben", expresó Adrián sin mencionar directamente a conductor, pero evidentemente refiriéndose a su amenaza.

En este contexto, Lussich habló en el programa radial Por si las moscas de las críticas que recibió, junto a su compañero. "Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más", comenzó diciendo.

"Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que sucedió fue gravísimo e imperdonable", agregó. "Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación. No esperaba semejante ataque que no tiene lugar bajo ningún punto de vista", expuso el conductor de Socios del espectáculo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. No lo habría de ninguna manera. Había una intención de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado", señaló Lussich conmocionado por lo sucedido.

"Se planteó una situación en la que tuvimos que juntar mucha fuerza para salir adelante. Pero en simultaneo, pasó semejante hijatutez. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué esa maldad? No tengo otra opción de pensar que fue premeditado. Nosotros no estábamos contando nada que no se supiera", concluyó.