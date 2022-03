Quién es la pareja de Rodrigo Lussich y desde cuándo están juntos

Si hay personas hábiles para hablar de la vida de los demás, indagar, conseguir información y saberlo todo son definitivamente los periodistas de espectáculo, y en nuestro país uno de los que más se destaca es Rodrigo Lussich.

Tal como suele suceder, los especialistas en informar sobre la vida de la farándula local suelen ser a los que menos le gusta hablar de su vida privada, pero el ex conductor de Intrusos ha dejado conocer bastante sobre su situación sentimental.

Rodrigo Lussich está en pareja desde 2019 con Juan Pablo Kildoff, con quien se lo suele ver compartir muchísimas imágenes en sus redes sociales. Además, en más de una ocasión se refirió a su historia de amor.

"No es la primera vez que me enamoro pero hacía mucho tiempo que no me pasaba. Me separé a los 40, pasaron 7 años y tenía ganas de estar solo. Fueron años de mucho laburo”, contó Rodrigo hace algunos años atrás en diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece).

En aquella ocasión, el periodista estuvo acompañando por Juan Pablo, quien contó cómo se conocieron en una etapa en la que Lussich ya se había resignado al amor: ”Nos conocimos en un cumpleaños, pasamos los teléfonos, y después hablamos por Instagram. Nos vimos y nada... yo me enamoré primero, tengo que decir la verdad”.

Pero muchos desconocen quien es el hombre que le robó el corazón y lo hizo volver e enamorarse. Kildoff es oriundo de la localidad de Lomas de Zamora, y según su propia pareja, es una persona muy ordenada y emprendedora.

Trabaja como supervisor en un comercio de celulares y tiene 11 años menos que Rodrigo Lussich, lo que demuestra nuevamente que para el amor no hay edad. En 2019 el periodista le propuso casamiento en una escapada de fin de semana, plan que aún no pudieron concretar por la pandemia.

En diálogo con Infobae también se refirieron a la posibilidad de ser padres en el futuro. “Yo siempre tuve miedo. Si no ya hubiera sido padre, le hubiera buscado la vuelta. A veces pienso a los 20, que uno salía con chicas todavía, era más fácil hacerlo, uno podría tener un hijo que sería grande y tener esa compañía debe ser un cambio. Me da miedo pero como él quiere mucho, digo ‘vamos a acompañarlo’. Si no lo hago con él, no lo hago”, confió Lussich.