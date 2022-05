Amalia Granata fulminó a Jorge Rial: "¿Qué podés esperar de una mierda que...?"

Amalia Granata inició otro capítulo en la disputa que mantiene con Jorge Rial, con quien está enfrentada desde hace unos cuantos años ya, batalla que se acentuó en los últimos tiempos por la grieta política que los divide.



En el programa Polino Auténtico le dedicaron unos minutos al feroz enfrentamiento entre Jorge Rial y Susana Giménez, que empezó con declaraciones mediáticas para pasar ahora a un plano judicial.



Es que el conductor sostuvo que a Susana “le va a ir mal” en su incursión por Uruguay, en donde hará temporada de teatro. Ante esto, la diva se cansó, expresó toda su furia en una nota y adelantó que iniciará acciones legales.





En este contexto, Amalia Granata, panelista del programa de Marcelo Polino, no se anduvo con vueltas y también repartió apuntando contra el conductor de C5N con una fuerte y lapidaria frase.



“Está bien que le inicie acciones. Susana está harta. No se merece que le den, le den y le den. ¿Qué podés esperar de una mierda, que te diga que te va a ir bien?”, comentó sin filtros Amalia Granata.



No obstante, al escuchar las fuertes palabras que utilizó la panelista, el conductor del programa, Marcelo Polino, la interrumpió de manera abrupta, tal vez para evitar un enfrentamiento aún más duro.





“¡Pará, Granata! Mantengamos las formas. No nos gusta que nos insulten, así que nosotros tampoco lo hagamos”, expresó en primera instancia el periodista y conductor radial.



“Si no nos gusta que nos insulten, tampoco tenemos que hacerlo, porque, de esa manera, entramos en la misma”, agregó Polino. Ahora, habrá que ver si Jorge Rial se hace eco de estas palabras.