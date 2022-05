Amalia Granata explicó detalles de su proyecto de Servicio Cívico Obligatorio

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata presentó un proyecto de ley que procura instalar el Servicio Cívico Obligatorio dirigido a los jóvenes domiciliados o residentes en la provincia. Los principales puntos de la propuesta se basan en una problemática instalada en Argentina que afecta a la mediana edad: ”Los jóvenes están excluidos del sistema laboral porque salen del secundario sin saber hacer absolutamente nada”, expresó Granata junto al periodista Luis Majul.

Granata explicó la confusión que provocó comparar su propuesta con el Servicio Militar Obligatorio de Israel: "Es bueno aclarar. Se habló en muchos medios de que era un servicio militar, de que volvía la colimba. No tiene absolutamente nada que ver. Mi error fue hacer la comparación del servicio militar en Israel, que es un país en constante guerra y necesita a los jóvenes preparados para estos acontecimientos. Como Argentina no tiene guerra, mi intención fue trasladar un servicio cívico obligatorio a la problemática que tenemos hoy en Argentina: los jóvenes están excluidos del sistema laboral porque salen del secundario sin saber hacer absolutamente nada”.

La diputada provincial, asimismo, detalló la problemática expuesta y la resolución que le daría a ésta: "El 90% no comprende un texto y el resto no tiene habilidad para hacer un oficio. No están capacitados para nada. La idea es que los chicos que terminen el secundario, tengan entre 18 y 20 años, no trabajen y hayan decidido no estudiar entren al Servicio Cívico Obligatorio. La idea es que además de valores, aprendan uno o varios oficios y salgan, en esos 12 meses de capacitación, al sistema laboral. La logística la cubre el Estado”.

El proyecto de ley propuesto por la diputada provincial Amalia Granata.

Los principales objetivos del proyecto de ley propuesto por Amalia Granata son: fomentar en los participantes las habilidades relativas a la disciplina y autodisciplina, alcanzar la incorporación de hábitos personales responsables en cuestiones de higiene personal, cuidado del cuerpo y la salud, alimentación responsable, y disciplinas o destrezas deportivas y/o aeróbicas y/o de defensa personal, proveer a la formación en el respeto de las normas comunitarias, sociales y cumplimiento de las leyes vigentes en la comunidad; el respeto por los derechos individuales, los derechos humanos y la convivencia pacífica y democrática de los individuos, grupos y actores sociales, y de estos para con las autoridades gubernamentales, entre otros.