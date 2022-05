La reacción de la hija de Amalia Granata ante la propuesta de la vuelta del servicio militar

En los últimos días, Amalia Granata generó gran revuelo al contar su nueva propuesta, restablecer el servicio militar obligatorio, abolido en 1994 por disposición de Carlos Menem tras el asesinato del soldado Omar Carrasco.

Pero la cuestión es que la polémica idea de la diputada provincial, apoyada por algunos y repudiada por otros, encontró oposición puertas adentro de su casa, porque su hija Uma Fabbiani dejó en claro que no está dispuesta a enrolarse al terminar el colegio, como propone Granata.

Todo pasó en medio de una visita de Amelie a Buen día Nación, en LN+, donde explicó ante Luis Novaresio y un panel de invitados los detalles de su idea, que contó que nació hace unos pocos días, tras una visita al programa de Jony Viale, con el fin de instaurar valores y enseñar oficios a los jóvenes.

“Si no es obligatorio, el soldadito de Rosario va a seguir vendiendo cocaína”, opinó Granata, en medio de la exposición del servicio que quiere instaurar para chicos y chicas. Según ella, el plan sería adaptar el servicio que se exige en países como Israel a la realidad argentina, donde no hay guerras. “Sería cívico, no militar”, diferenció.

Pero cuando el conductor quiso saber si ella mandaría a su hija a cumplir con este servicio, todos se llevaron la sorpresa al ver que la chica estaba sentada detrás de cámara y dispuesta a dar su opinión. “Nena, te van a mandar al servicio ¿Cómo te la bancás? ¿No estás de acuerdo?”, le preguntó Novaresio a la adolescente.

¿Y qué hizo Uma? A pesar de que no tenía micrófono, dejó en claro su opinión de una manera tajante: bajó su pulgar. “No está de acuerdo con su madre”, indicó el periodista, a lo que Granata contestó: “Yo no crío vagos. Es la primera que va a ir. Se lo dije en el auto, ¡sos la primera!”. “Yo te banco, Uma, soy abogado y te patrocino, te banco”, cerró Luis, divertido con la escena.

“Es para los chicos que salen del secundario y eligen no trabajar y no estudiar. En vez de quedarse en la casa, o en Rosario los soldaditos en las esquinas vendiendo cocaína, que vayan y se instruyan y puedan tener después una salida laboral”, explicó luego la legisladora, que recientemente generó repudio al decir que si si hija quedara embarazada tras ser violada, ella criaría a su hijo.