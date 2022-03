Amalia Granata explicó qué haría si su hija adolescente quedara embarazada tras una violación

Amalia Granata desató polémica al explicar qué haría si su hija de 14 años queda embarazada tras una violación. La diputada y figura de los medios aseguró haría parir a su hija, más allá de cualquier episodio de agresión sexual que la adolescente haya sufrido.

En diálogo con Romina Manguel en el programa radial A confesión de parte (FM Milenium), la conductora se refirió a la hipotética situación planteada y le preguntó a Amalia Granata: "Como mamá de una adolescente de 14 años, ¿vos le dirías que tiene que parir igual?". Entonces la legisladora conrtestó: "Sí. La acompañaría en ese proceso horroroso. En el momento que ocurra la acompañaré desde el amor de madre y desde las herramientas que tenga".

"¿Y si ella no quiere, no tiene ganas?", retrucó Manguel. "Mi función como madre y mi responsabilidad es que ella entienda que ya hay una vida adentro de su vientre, y al decidir abortar, la va a matar. Esa vida es su hijo. Una vez que quedaste embarazada, ya sos mamá", sentenció Granata.

Luego agregó: "Ya dije que es una vida igual. Yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror".

Sobre su posición, Amalia Granata insisitió: "Hay dos vidas. No la estoy obligando a parir. Ya cuando está embarazada ya hay otra vida en ese vientre. A mí me parece espantoso y lo pienso todo el tiempo si le pasaría a mi hija. Estoy en una etapa de que no duermo porque empezó con las salidas. Hasta que no llega estoy con taquicardia, tengo el buscador. Tengo pánico de que esta niña entró en la adolescencia y yo la paso mal".

Por otro lado, Granata se refirió en la entrevista a quienes apoyan al kirchnerismo. "La mayoría de la gente que va a las marchas es víctima de quien nos gobierna. Van porque los llevan, no tienen ni idea por qué están ahí, les pagan por estar ahí".