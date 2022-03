Amalia Granata destrozó la celebración del Día Internacional de la Mujer: “Lo usan para no ir a trabajar y…”

El martes se vivió una jornada muy movilizante, con toda la significancia que adquirió, hace varios años, el 8 de marzo que dejó atrás un simple recordatorio para transformarse en una fecha de visibilidad del movimiento feminista. No obstante, algunos sectoreslo consideran contraproducente, como en el caso de Amalia Granata.

La diputada provincial de Santa Fe saltó a las redes sociales a expresarse con una serie de conceptos muy tajantes, que distan de una empatía con todo el esfuerzo de millones de mujeres y dejó en claro su postura antagónica sobre el Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de Twitter, la mediática, que siempre se manfiestó en contra del aborto legal, seguro y gratuito, posteó una serie de mensajes vehementes, en consonancia con una línea de pensamiento que profesa hace años y que la llevó a ingresar en la política.

Sin preámbulos, Amalia fulminó a millones de personas que detectan en esta fecha un valor simbólico poderoso y bramó: "Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar. No, el empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para la tribuna chicas".

En la continuidad de sus publicaciones, Granata apuntó contra los hombres y exteriorizó: "Leo a tantos misóginos felicitándonos. ?Feliz día de la hipocresía, basta de relato".

En una especie de desconocimiento de la realidad que sufren miles y miles de mujeres en todo el mundo, que todavía en estos tiempos padecen de desigualdad, la blonda escribió: "No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo, porque ya los tengo! Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones".

Y para dejar en claro que su postura se direcciona en las antípodas de esta lucha loable, Amalia concluyó con una frase contundente: "Terminemos con el relato tribunero que atrasa".

A los minutos se metió con la pelea en el aire de Nancy Pazos y Analía Franchín y opinó: “En el dia de la mujer la periodista Nancy que se dice “feminista” destroza a sus compañeras. ¿Entienden cuando hablo de relato e hipocresía?”.