La drástica reacción de Amalia Granata contra el Ministerio de la Mujer

Amalia Granata volvió a disparar contra el gobierno nacional. En esta oportunidad, cuestionó con dureza la declaraciones que realizó Elizabeth Gómez Alcorta, titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, en relación a la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo.

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", aseguró la ministra en una serie de tiuts publicados en su cuenta personal.

"Hay que cerrar el Ministerio de la Mujer y el INADI. No sirven para nada y lo usan para mantener la militancia", apuntó la diputada provincial por Santa Fe.

"Esas mujeres como Gómez Alcorta dicen pavadas para distraernos y sacar el enfoque de su incapacidad de manejar su Ministerio que es un gasto para el Estado, solamente un gasto y ninguna solución", agregó Granata durante una entrevista para el programa Pan y Circo que conduce el periodista Jonatan Viale por Radio Rivadavia. Además, añadió:

Luego, hizo una comparación de la situación: "Si en tu casa tenés una pileta y no la usás, solo te produce gastos para mantenerla y en algún momento la tenés que clausurar, vaciarla y taparla. Y son gastos que salen de la gente, del bolsillo del que va a laburar, que se levanta a las 4, 5 o 6 de la mañana, que paga sus impuestos, que trata de estar al día. Que va a esperar el colectivo con miedo a que le roben y lo maten. Vivimos en un país donde nada funciona".

"Si mañana me violan a mí, estas mujeres van a estar mudas, no van decir nada porque yo pienso diferente a ellas. No es un Ministerio para todas, es un ministerio para la militancia", expresó y aseguró que si dependiese de ella, cerraría tanto el ministerio nacional como provincial. "Hay que animarse a hacerlo, la gente tiene miedo de decir lo que piensa. Hay que terminar con el relato y esto que no sirve para nada, hay que salir adelante con la educación. Entonces esa plata que es mucha por mes, porque hay muchos ñoquis, tiene que ir para la educación".