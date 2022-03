Llamativos posteos de la ministra de Género sobre la violación en grupo en Palermo

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue blanco de criticas por una polémica publicación en su cuenta de Twitter, en la que se refirió de a la violación grupal ocurrida en el barrio porteño de Palermo. La funcionaria aseguró que los responsables “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad” y que "no se trata de un hecho aislado".

Las palabras de la ministra causaron fuerte revuelo en las redes sociales, por lo que numerosos usuarios -incluyendo figuras de la política nacional- manifestaron su repudio a lo expresado y pidieron su renuncia.

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", sostuvo Gómez Alcorta.

Y agregó: "Es la forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quienes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias. Durante siglos esa fue la manera en que habitamos la identidad, sobre un pacto implícito que nos define y condiciona".

Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022

Las repercusiones

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estalló de furia y exigió la renuncia de Gómez Alcorta. "Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!", dijo.

Estimada “Eli”: no es un peso, no son diez, ni tampoco cien. No son mil ni un millón. Son más de 10.000 millones de pesos que va a gastar este año el Ministerio de las Mujeres para hacer absolutamente nada: hay mas femicidios con la existencia del Ministerio que sin el. Saludos. https://t.co/vxhkZWcm2B — Manuel Adorni (@madorni) March 2, 2022

1- Es TU hermano, Raúl Gomez Alcorta, denunciado por la ex esposa.

2- Tu Senador Alperovich.

3- Tu Senador Jorge "Loco" Romero, de la Cámpora.

4- Tus militantes de la Cámpora, 15 dirigentes acusados de abuso, encubiertos por TU partido a través de Mayra Mendoza. https://t.co/Bw1xGSu2EY — Gaby (@MissLadrillos) March 2, 2022

El criminal como producto inevitable de la sociedad. La de-responsabilización de las acciones individuales que permite estos actos aberrantes y su posterior impunidad. Un estado presente al lado de los victimarios @EliGAlcorta https://t.co/iIcbsfLeSG — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 2, 2022

SÓLO EN ÉSTE GOBIERNO UD PUEDE SER MINISTRO. En un gobierno que soltó presos y violadores, que viola DDHH y defiende a quiénes cometen delitos de lesa humanidad. Qué apoya a Maduro, Hamas, nombró a Milani y cayó en los brazos de Irán. Son coherentes siempre con los delincuentes. https://t.co/zFfS5e9pQG — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) March 2, 2022

El aberrante caso

La brutal violación en grupo de una joven de 20 años a plena luz del día sigue impactando a todo el país. El aberrante hecho fue cometido en Palermo por seis jóvenes que tienen entre 20 y 24 años. Fuentes policiales confirmaron que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.

Los seis detenidos fueron identificados por la Policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Según las fuentes, todo ocurrió el lunes por la tarde en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, cuando seis hombres se hallaban en un Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda.

Una vecina, la dueña de una panadería, llamó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía porteña, quienes se trasladaron al lugar.

Las mismas fuentes también indicaron que fuera del rodado se hallaban dos sujetos actuando como "campana" y dentro del vehículo otros cuatro que estaban abusando sexualmente de una chica de 20 años.