Cuál fue el insólito pedido de Nazarena Vélez a su novio en la primera cita: "No me..."

Nazarena Vélez se encuentra pasando un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal, ya que se la ve muy cómoda en su rol de panelista de LAM y muy enamorada de Santiago Caamaño.



Sobre su relación, Nazarena recordó cómo fueron los primeros días en los que comenzaban a conocerse y reveló que, al principio, no le interesó porque lo veía “muy pendejo”.



“Nos conocimos trabajando. No me interesaba El Bocha, me parecía muy pendejo, muy marcado. Cuando lo conocí, que me invitó a tomar unas cervezas, ya empezó bien porque me invitó a tomar unas cervezas, arrancó bárbaro, entendió todo”, contó, muy divertida, Nazarena.





“Yo al principio no daba un peso, pensé que iba a ser una relación carnal. Me parecía un bombón, pero pensé que iba a ser algo de una temporada”, confesó en diálogo con la revista Caras.



“Es un pibe tan de barrio, cero figureti, tan en eje, con unos principios increíbles, de familia. Hacía mucho que no me cruzaba con una persona así. Me asombró y me enamoró de a poco. Cuando empezamos a salir, le dije: “No te enganches, no te enamores. Estoy en otra. Tengamos una relación tranquila’. A los tres meses le estaba diciendo que lo amaba. Él es todo lo que está bien”, confesó.



Asimismo, Nazarena reveló cuál fue el primer pedido que le hizo cuando comenzaron a salir con Santiago: que, por favor, no la buscara en Google, para que no se enterara de su historial mediático.





“En un momento le presento al Chino y le digo: ‘El Chino Agostini’. Y me dice: ‘Pero, ¿cómo Agostini, el cantante?’. Y yo le digo: ‘¿En serio me estás preguntando?’. Por dentro me pasaba toda la data de cuando le rompí el auto a Agostini y pensaba: ‘No me googleó, qué hermoso, no sabe nada de mi vida”, comentó Nazarena.



“Él me dijo: ‘Todo el mundo me dice que te Google, para que sepa, pero yo no te voy a googlear, lo que quiero es conocerte’. Y yo le dije: ‘No me googles’ y me reía”, cerró una muy divertida Nazarena.