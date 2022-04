Nazarena Vélez destrozó a Baby Etchecopar por su opinión sobre un delicado tema

Este martes, Nazarena Vélez destrozó a Baby Etchecopar por su opinión sobre el delicado estado en el que se encuentra la producción artística en nuestro país. El periodista había disparado hace unos días contra los trabajadores que protestaron en la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Etchecopar había disparado contra actores relacionados con el kirchnerismo al decir: "Todos esos bodrios, esas porquerías bancadas por el INCAA, porque además hay pelotudos que insisten con querer vender lo que no saben hacer y hacen películas de mie..., y las llaman películas de culto o cine under, no, son películas de re mie... que no sirven para nada, que son inmirables, mal grabadas, mal hechas, mal sonorizadas. Les dieron a lo mejor 90 millones de mangos para hacer una mie... que no cuesta 20 mangos y de ahí afanaron y comieron todos".

Además, en su descargo Baby Etchecopar sentenció: "Si no tienen talento jódanse pelotudos, bánquense ustedes y hagan teatro, llenen los teatros con gente pura y no con invitados, que paguen la entrada, lleven público y no alcahuetas hambreados que les regalan una obra de teatro y un sandwich para que los vean".

Frente a los dichos del periodista, Nazarena Vélez arremetió: "Vergonzoso me pareció todo. No podés generalizar de esa manera; se rompen el alma para hacer una película y conseguir dos pesos del INCAA, no es así, no son todos iguales. No puede hablar de esa manera y ¿sabes qué? A mí también me compran la obra de teatro que yo estoy haciendo, me la compran muchos municipios porque la gente de Cultura apuesta a la gente que no tiene un peso, para ir a sacar una entra con cualquier cosa te dejan entrar, un alimento no perecedero... ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que está mal?".

Por su parte, Yanina Latorre remarcó: "Ojo, Naza, yo te banco en lo que decís de los municipios. Él está hablando de la injusticia que hay sobre que generalmente el INCAA ayuda a productoras k y que manda guita a los municipios k, no sé si manda a todos los municipios. Separemos un poco, está bien que el municipio banque y compre obras de teatro para la gente que no puede comprar una entrada, a mí lo que me parece mal es que Nación banca el INCAA y ahí elijan productoras K, Baby lo dice de una manera y vos te enojás porque hacés teatro, pero él no está hablando de vos, está hablando de las productoras K y actores K, y a mí me parece mal que decidan bancar a municipios K, me parece que si bancan a los municipios, es a todos, si bancan a los actores, es a todos. Yo pienso como Baby, no sé si en las formas, pero te da bronca".

Luego cuando Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez sobre su relación con Baby Etchecopar, la panelista se sinceró: "Yo lo detesto a Baby, nunca me cayó bien. Me parece que es un hombre muy inteligente y que dice muchas verdades, pero es tan odioso...".

Además, Nazarena agregó: "Decime lo mismo pero no nos metas a todos los actores en la misma bolsa, hablemos con propiedad porque sí sé que maneja información que es así. No tenés idea de lo que me cuesta vender una obra por no tener una bandera política, por supuesto que yo entiendo que es así, que cuando vos tenés un amigo en el poder es más fácil".

Finalmente, sobre la tensión que tiene con Baby Etchecopar, Nazarena Vélez reordó: "Hicimos unas fotos (Belen Francese y yo) para Paparazzi y nos dijo: 'señoras vayan a recostarse', que dije 'qué machirulo, qué te importa señor...'. Todo bien si te parece gracioso, pero hoy no está bueno decir eso, fue hace un año o dos años".