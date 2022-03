El dramático relato de Nazarena Vélez al recordar a su ex marido: "Estuve a punto de ser..."

Este jueves se vivió en LAM un momento muy particular con una de las panelistas del programa. Todo comenzó cuando repasaron la cena que organizó Yanina Latorre por su cumpleaños, de la cual dos angelitas faltaron con aviso: Ana Rosenfeld y Nazarena Vélez. En el momento de detallar los motivos de su ausencia, Nazarena explicó que hoy se cumplieron ocho años del suicidio de su ex marido Fabián Rodríguez, y quería empezar el día con Thiago, el hijo que tuvieron juntos.

En diálogo con Ángel de Brito, Nazarena recordó aquel día. "No me lo esperaba, muy doloroso”, recordó la actriz que en ese momento se encontraba en Miami. "Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca. Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un porqué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar", agregó sobre los motivos económicos que llevaron a Fabián a tomar semejante decisión.

"Estuve a punto de ser alcohólica. Me tomaba tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal", reveló con crudeza. "Me ayudaron mucho mis hijos, si no tengo los tres nenes no sé qué pasa", reconoce sobre el apoyo de su familia.

"Titi tenía tres años y medio se levantaba a la noche con ataques de llanto. Todos los días me preguntaba por su papá. Es muy difícil no volverte loca. Siento admiración por lo que logré, por como estoy hoy y ver que Thiago es un nene feliz", comentó sobre el proceso que atravesó el hijo que tuvieron en común.

La actriz recordó que se encontraba en un excelente momento profesional. "Era millonaria", resumió. Ahí fue cuando intentó explicar los motivos que llevaron a Fabián a tomar la decisión. "Son suposiciones, pero yo creo que hizo un mal negocio: él era un excelente hombre pero muy confiado, y ya le había pasado con un teatro, no le salió bien y no lo pudo enfrentar", señaló conmovida.

La noche del lunes 24 de marzo del 2014, Rodríguez fue hallado sin vida en el piso 23 donde funcionaba su productora. Días después se confirmó que se trató de un suicidio. Como pareja estaban juntos desde el 2009 y se casaron en el 2012. En el medio, el 24 de septiembre de 2010, nació Thiago.